انتهت، منذ قليل، مباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي، ليخطف الفريق الإسباني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بشكل سريع، وأهدر البافاري فرصة خطيرة عن طريق مولر بعد دقيقتين عقب تلقيه عرضية من ساني، وسددها في يد الحارس، ولكن الحكم أشار لوجود تسلل.

ورد مورينو بتسديدة قوية، ولكن ذهبت لعيدًا، وسيطر البايرن على اللعب، دون خطورة حقيقية على المرمى، وكاد الفريق الإسباني أن يسجل هدفًا من هجمة سريعة، إلا أن تسديدة دانجوما مرت بجوار القائم.

تقدم البايرن وتعادل قاتل لفريق فياريال:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد أوباميكانو أن يهز الشباك، ومرت تسديدته أعلى العارضة، قبل أن يطلق ليفاندوفسكي تسديدة أرضية ترتطم بالقائم وتهز الشباك، ليمنح البايرن التقدم عند الدقيقة 52.

وأطلق هيرنانديز تسديدة قوية، ولكن ذهبت بعيدًا، وأهدر مولر فرصة الهدف الثاني بعدما مرت رأسيته بجوار القائم، وضغط الفريق الإسباني بقوة بحثًا عن التعادل، قبل أن يسجل البديل تشوكويزي هدف التعادل من تمريرة مورينو عند الدقيقة 88.

ولم يستطع البايرن تعوض الهدف القاتل في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال بمجموع المباراتين بنتيجة 2/ 1، وينتظر الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.