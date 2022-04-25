أكدت وكالة فيتش تصنيف أرامكو السعودية عند A، كما عدلت النظرة المستقبلية لها من مستقرة إلى إيجابية.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر منح أسهم مجانية للمساهمين.

توزيع أسهم أرامكو:

وذكرت الهيئة في بيان، أن ذلك سيكون عبر منح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

220 مليار سهم:

وأوضحت الهيئة، أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم بزيادة قدرها 20 مليار سهم.