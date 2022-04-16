قال فهد بارباع المستشار القانوني: إنه يحق لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، رفع قضية ضد كل من نشر التسجيل الصوتي لهما والذي اجتاح “تويتر” في الساعات القليلة الماضية حتى وإن كان حقيقيًّا.

ماذا دار بين حمدالله وحامد البلوي؟

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وقال بارباع في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يحق لأي شخص نشر أي تسجيل صوتي إلا بأمر قانوني ويكون من النائب العام، هذا بالإضافة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من نشر هذا التسجيل وساهم في تداوله، ويحق للاعب المغربي وحامد البلوي رفع قضية للنشر بدون إذن قانوني حتى وإن كان التسجيل صحيحًا”.

وزارة الرياضة قد تتدخل:

وأضاف بارباع: “نشر أي تسجيل صوتي بدون إذن قانوني عقوبته كبيرة، ويحق لـ وزارة الرياضة التدخل ورفع قضية أيضًا لأن الموضوع يخص رياضيين”.