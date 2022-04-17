أبدى القانوني الرياضي أحمد الأمير تعليقه على أزمة نادي النصر ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمد الله والدخول في مفاوضات مع مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المحمية.

وكان اللاعب المغربي انضم إلى الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع أصفر العاصمة في نوفمبر الماضي.

تعليق الأمير

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد : “بمجرد مفاوضة لاعب في الفترة المحمية من عقده دون إشعار ناديه، فذلك تحريض للاعب على إنهاء عقده، عزيزي القانون الرياضي فيه تفصيل وليس مجرد قراءة لائحة ونقل نصوصها، من يزرع الريح؛ يجني عاصفة”.

ماذا حدث في التسجيل الصوتي ؟

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا تداولوا مقطع فيديو للاعب المغربي وهو يتحدث مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث أُثير الجدل حول تحريض إداري الاتحاد للاعب حمدالله، قبل مباراة النصر والاتحاد في الدور الأول من دوري المحترفين السعودي بالموسم الحالي، حيث فاز الاتحاد وقتها في الرياض، وشهدت المباراة إهدار حمدالله لـ ركلة جزاء حينما كان لاعبًا في النصر.