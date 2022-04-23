علق القانوني أحمد الأمير على بيان اتحاد القدم السعودي، الذي أُصدر بشأن احتجاج النصر ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

📞 أحمد الأمير – مختص بالقانون الرياضي:

أستغرب من لجنة الاحتراف تحويل قضية النصر مع الاتحاد وحمد الله إلى الفيفا وتأخيرها .. اللوائح لدينا واضحة.

الحصاد الرياضي …

@AhmadAlamir1 pic.twitter.com/9GAwFuMTnc

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 22, 2022

وقال الأمير لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “أنا مندهش من لجنة الاحتراف بعد تحويل قضية النصر مع حمدالله إلى الفيفا، هذا أمر معروف مسبقًا وأنا ذكرته”.

تأخير غير مبرر بقضية حمدالله:

وتابع الأمير: “اللوائح لدينا واضحة، التأخير كان غير مبرر”.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الجمعة بيانًا أكد فيه على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في النزاع الموجود بين العالمي ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق، بينما تنظر لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى شكوى النصر ضد الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النادي.