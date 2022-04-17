كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن العقوبة التي ستوقع في حال تم إثبات تحريض المغربي عبدالرزاق حمدالله على فسخ عقده مع النصر والانتقال لنادي الاتحاد.

📞 احمد الأمير – قانوني:

إذا تم تحريض لاعب أجنبي من أحد إداري الأندية وفسخ اللاعب عقده مع ناديه ليوقع مع هذا النادي وتم إثبات ذلك بعدما اشتكى النادي .. اللاعب سيعاقب هو والنادي من الفيفا .. والإداري سيُعاقب من لجنة الاحتراف المحلية كاختصاص جزئي لها

الحصاد الرياضي @AhmadAlamir1 pic.twitter.com/juTNRRX32L

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 16, 2022

الفيفا قد يعاقب حمدالله والاتحاد:

وقال الأمير متحدثًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “إذا تم تحريض لاعب أجنبي من أحد إداري الأندية وفسخ اللاعب عقده مع ناديه ليوقع مع هذا النادي وتم إثبات ذلك بعدما اشتكى النادي”.

وأضاف الأمير: “اللاعب سيعاقب هو والنادي من الفيفا والإداري سيُعاقب من لجنة الاحتراف المحلية كاختصاص جزئي لها”.

كواليس القضية:

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي حمدالله مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وفي نفس السياق، قال المستشار القانوني فهد بارباع في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يحق لأي شخص نشر أي تسجيل صوتي إلا بأمر قانوني ويكون من النائب العام، هذا بالإضافة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من نشر هذا التسجيل وساهم في تداوله، ويحق للاعب المغربي وحامد البلوي رفع قضية للنشر بدون إذن قانوني حتى وإن كان التسجيل صحيحًا”.

وأضاف بارباع: “نشر أي تسجيل صوتي بدون إذن قانوني عقوبته كبيرة، ويحق لـ وزارة الرياضة التدخل ورفع قضية أيضًا لأن الموضوع يخص رياضيين”.