أثار القانوني والإعلامي محمد الدويش الجدل بحديثه عن مجريات قضيتي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو الأبرز حاليًّا على الساحة الرياضية السعودية.

وقال الدويش قبل قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الدوري في الملعب وليس في المكتب، لن تصدر عقوبة تؤثر على ترتيب الفرق، خسارة النقاط ستكون في الميدان، وليس بين الجدران”.

تفاصيل قضية حمدالله:

وبوقت سابق، رد القانوني أحمد الأمير على مجموعة من التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول قضية النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، بعد تداول مقطع صوتي للاعب المغربي مع حامد البلوي إداري الاتحاد.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

الأمير قال في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية أن لجنة الاحتراف سوف تحسم قضية النصر ضد اللاعب المغربي سيكون خلال شهر، وأن قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد المحلي لن تُعلن رسميًّا إلا بعد الإعلان عن قرارات الفيفا.

آخر مستجدات قضية كنو:

أما حول قضية كنو، فقد كشف برنامج ”أكشن مع وليد” أن غرفة فض المنازعات أغلقت باب المرافعات بقضية لاعب الهلال، والقرار حول القضية سيكون خلال أسابيع.