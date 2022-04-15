أعلن برنامج سكني استفادة 46,904 أسرة من خياراته وخدماته السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، فيما ارتفعت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج لتتجاوز 55 ألف أسرة خلال الربع الماضي، وذلك في إطار جهود البرنامج لرفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

تلبية اختيارات الأسر السعودية

وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر السعودية تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة واستفاد منه أكثر من 18 ألف أسرة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها “سكني” للمستفيدين، فيما فضلت بقية الأسر خيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، والقرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من الخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

موقع وتطبيق سكني

ويُوفّر موقع وتطبيق “سكني” 115 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 150 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وتوفر المرافق والخدمات بما يعزز جودة حياة ساكنيها.

ويتيح “سكني” التعرف بشكل أفضل على كافة الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف “سكني” خلال العام 2022 استفادة 180 ألف أسرة من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض مدعوم.