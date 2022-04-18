يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا الثلاثاء قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” أنفيلد” معقل الريدز.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كما تنقل المباراة على قنوات Bein Sports 1 HD Premium وقناة Sky Sports Main Event.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري الإنجليزي أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز الريدز بخماسية دون رد في لقاء كان أُقيم على ملعب أولد ترافورد وأحرز فيه المصري محمد صلاح ” هاتريك”، بينما سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدفًا والغيني نابي كيتا هدفًا”.

850 ألف جنيه إسترليني من نصيب رونالدو

وقبل مواجهة ليفربول، كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحصل على 850 ألف جنيه إسترليني من إدارة مانشستر يونايتد، بعد الهاتريك الذي سجله أول أمس في شباك نادي نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 60 له في مسيرته بواقع الهاتريك الخمسين له في مسيرته مع الأندية و 10 هاتريك مع منتخب البرتغال.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن رونالدو صاحب الـ37 عامًا جنى، 850 ألف جنيه إسترليني بسبب ثلاثيته أمس في شباك نوريتش سيتي، وفق بند في عقده يقضي بحصوله على 750 ألف جنيه إسترليني حال سجل 20 هدفًا ثم مكافأة أخرى قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن سجل هاتريك.