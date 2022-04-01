ستكون كأس العالم 2022 في قطر هي آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبًا.

نسخة 2026 تشهد مشاركة 48 منتخبًا:

وستشهد النسخة المقبلة في عام 2026 مشاركة 48 منتخبًا.

وفي مساء اليوم الجمعة، أسفرت قرعة مونديال 2022 عن مجموعات متوازنة فيما عدا المجموعة الثالثة التي شهدت مواجهات قوية منتظرة لـ المنتخب السعودي.

نتائج قرعة كأس العالم 2022:

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.