ظهر المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور بشكل مميز مع الشباب في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كارلوس جونيور يتألق

وشارك كارلوس جونيور في 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم، وساهم في تسجيل 20 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 17 مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليكون أكثر لاعبي الليوث إحرازًا للأهداف.

ويتصدر كارلوس جونيور قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع نجم فريق الدحيل القطري، إيدملسون جونيور، ولاعب جوهور، بيرجسون دا سيلفا.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ولعب الشباب ضد القوة الجوية بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز الليوث بثلاثية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صدارته لمجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تذيل القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد 4 نقاط.