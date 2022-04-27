انتهت مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز السيتيزنز بنتيجة 4/ 3.

تقدم مان سيتي ضد الريال:

وبدأت مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، حيث نجح الفريق الإنجليزي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق رأسية مميزة من كيفين دي بروين.

وتمكن جارييل جيسوس من تسجيل الهدف الثاني في شباك الريال عند الدقيقة 11، وكاد السيتيزنز أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 15 بعد عرضية من فودين، ولكن لم يستغل رياض محرز الفرصة.

وأطلق فينيسوس جونيور كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بدفاع الفريق الإنجليزي لتتحول إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 17، وأهدر محرز فرصة أخرى عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة فودين بجوار القائم عند الدقيقة 29.

وكاد ديفيد ألابا أن ينجح في تقليص الفارق برأسية عند الدقيقة 30، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل كريم بنزيما الهدف الأول عند الدقيقة 33، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مان سيتي ضد ريال مدريد بنتيجة 2/ 1.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل مان سيتي ضغطه، وأطلق رياض محرز كرة قوية اصطدمت بالقائم وارتدت إلى فودين ليسدد، ولكن كارفاخال أبعدها، قبل أن يحرز الهدف الثالث عن الدقيقة 53 من رأسية.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للمرينغي عند الدقيقة 55، وتألق تيبو كورتوا وأنقذ فريقه من الهدف الرابع عند الدقيقة 67 من تسديدة لابورت، قبل أن يهز بيرناردو سيلفا شباك الريال عند الدقيقة 74.

وأطلق لوكا مودريتش تسديدة مرت بجوار القائم عند الدقيقة 78، وحصل المرينغي على ركلة جزاء سددها بنزيما بنجاح على طريقة بانيكا عند الدقيقة 82، واستمرت المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز مان سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/ 3.