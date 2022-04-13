خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد تشيلسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيما يتألق

ونجح كريم بنزيما في تسجيل 4 أهداف بالرأس خلال آخر 5 مباريات خاضها مع ريال مدريد في جميع البطولات، ليتفوق على نفسه، حيث إنه سبق وأحرز هذا العدد في آخر 52 لقاء.

وأصبح كريم بنزيما أول لاعب فرنسي ينجح في تسجيل 12 هدفًا في نسخة واحدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ريال مدريد إلى نصف النهائي

ولعب ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البلوز بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، يتأهل المرينغي إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 5/4.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن السيتيزنز فاز ذهابًا بهدف دون رد.