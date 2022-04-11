بات من المؤكد أن جولة الاعادة في الانتخابات الفرنسية ستكون بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته الشرسة اليمينية المتشددة مارين لوبان في سيناريو يعيد إلى الأذهان ما حدث في 2017.

وحسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس فقد جاء الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الأول بنسبة (27.6 بالمئة) ومارين لوبان في المركز الثاني بنسبة (23.0 بالمئة) في الانتخابات الرئاسية التي جرت مرحلتها الأولى يوم أمس فيما ستعقد الجولة الثانية يوم 24 من الشهر الجاري.

المشاركة في الانتخابات

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحًا.