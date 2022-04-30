حسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مسألة اقترابه من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتحدث كونتي قبل مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي: “تدريبي لـ سان جيرمان؟، مجرد أكاذيب”.

وأضاف كونتي: “بكل وضوح، أعتقد أنه شيء جيد أن يتم تقدير عملي من قبل أندية أخرى. هذا شيء واحد. لكن الحقيقة هي أنني لا أحب اختراع الأخبار، فقط لمجرد الحديث، أو لخلق مشاكل”.

بوتشتينيو يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان:

وكانت صحيفة Le Parisein الفرنسية ذكرت قبل أيام قليلة أن بوتشيتينو في طريقه لمغادرة النادي الباريسي، مع التركيز على ضم كونتي الذي يحقق نتائج إيجابية مع فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

وعلى الرغم من اهتمام المدرب الإيطالي بتدريب باريس سان جيرمان، لكن يُقال: إن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان هو المدرب المفضل لقيادة النادي الباريسي.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حقق أول لقب له مع البي إس جي وفي مسيرته كمدرب بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، كما أضاف النجم ليونيل ميسي البطولة رقم 39 في مسيرته.

البي إس جي يودع دوري أبطال أوروبا:

وكان البي إس جي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022 من الدور ثمن النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.