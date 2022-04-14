أثار حميد فاخر اللاعب الإماراتي السابق ونجم ناديي العين وبني ياس الإماراتيين السابق، الجدل بعدما صرح بأن مشاركة نادي الهلال في دوري أبطال آسيا غير قانونية.

لماذا مشاركة الهلال غير قانونية ؟!

وكان حميد فاخر أشاد بالزعيم خلال تصريحاته تلفزيونية أثارت الجدل حيث قال: ” مشاركة الزعيم الأزرق في دوري أبطال آسيا غير قانونية بسبب كثرة اللاعبين الأجانب، أنا أعتبر أن سالم الدوسري وسلمان الفرج لاعبَين أجنبيَينِ وليس سعوديين بسبب مستواهما المميز”.

وأضاف فاخر: ” لا شك أن الأزرق هو أفضل فريق في آسيا”.

وكان الزعيم فاز في أول جولتين على ناديي الشارقة الإماراتي والريان القطري بينما خسر استقلال دوشنبه أمام الريان والشارقة في أول جولتين.

بماذا علق مدرب الهلال ؟

وشدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة ضد استقلال دوشنبه، مؤكدًا أن الفوز يُقرب الزعيم من التأهل.

وتحدث رامون دياز قائلًا: “سعيد بتحقيق فوزين في الجولتين الماضيتين، ومباراة الغد جدًا مهمة والفوز بها يضمن لنا بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور التالي، وسنستمر بالمداورة وإراحة بعض اللاعبين”.

وعن الرغبة في رد الاعتبار بعد الهزيمة من استقلال، قال رامون دياز: “كرة القدم تمحنا أحيانًا فرصة للانتقام، لكن ظروف المباراتين مختلفة ونحن ننظر المباراة كثلاث نقاط ونحاول الفوز بها وحسم التأهل بشكل مبكر لإراحة بعض اللاعبين”.