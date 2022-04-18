أقامت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم محاضرة تثقيفية عن قانون كرة القدم.

الحضور في المحاضرة التثقيفية:

وحضر المحاضرة التثقيفية كل من؛ الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، رئيس لجنة الحكام، مانويل نافارو، مدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله ومسؤول تقنية الفيديو في اللجنة الأسترالي هاكان أناز.

كما شهدت المحاضر التثقيفية حضور كلٍّ من؛ الحكام والحكام المساعدين ومقيمي المباريات، بالإضافة إلى محللي تحكيم بالقنوات والبرامج الرياضية.

تفاصيل محاضرة لجنة الحكام:

ورحب إبراهيم القاسم في البداية بالحضور مثنيًا على جهود لجنة الحكام في العمل على تطوير مستوى الحكم السعودي، بالإضافة لحرصها على التواصل مع الأندية والإعلام لشرح كافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وكذلك الاستماع لكافة الملاحظات.

وجاءت المحاضرة التي أقيمت بهدف اطلاع الجميع على التعديلات الجديدة للقانون والتفسيرات الخاصة بهذه التعديلات، كما تم التطرق لبعض الحالات التحكيمية وشرحها.

يذكر أن المحاضرة التثقيفية تأتي ضمن خطط اللجنة لتطوير كافة عناصر التحكيم والارتقاء بمستوى الحكم السعودي وجعله مواكبًا لكافة التعديلات والتطورات التي يشهدها عالم التحكيم.