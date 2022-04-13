أثارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم حالة من الجدل، بسبب الأخطاء التحكيمية خاصة التي شهدتها مباراة الاتحاد والنصر.

أخطاء تحكيمية في الدوري:

وكشفت لجنة الحكام عن أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أكدت أن ركلة الجزاء التي حصل عليها نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله ضد النصر غير صحيحة.

وأشارت إلى أن نجم الاتحاد، فهد المولد كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء عقب احتكاكه مع حارس النصر، وليد عبدالله، كما أن نجم العالمي، تاليسكا لم يكن يستحق الطرد.

لجنة الحكام تثير حالة من الجدل:

وأثارت الأخطاء التي كشفت عنها لجنة الحكام حالة من الجدل، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نجح في الفوز على النصر بثلاثة أهداف دون رد، لتؤكد جماهير العالمي تعرض فريقها للظلم.

وانتقدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اللجنة وطالبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل بحلها، خاصة أنها أضرت بفريق النصر، وحرمته من العديد من النقاط، ما أثر على مشواره بالدوري.