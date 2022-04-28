أظهر مقطع فيديو لقطات جوية حصرية لصلاة تهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة.
فيديو | بالتعاون مع #رئاسة_أمن_الدولة.. لقطات جوية حصرية لـ #صلاة_التهجد #ليلة_27 #معتمرون_آمنون#الإخبارية pic.twitter.com/C9AikqqUbM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2022
جموع غفيرة:
وشهد المسجد الحرام جموعًا غفيرة من المصلين والمعتمرين، في ليلة 27 رمضان في مشهد إيماني بديع.
منظومة خدمات:
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته.
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