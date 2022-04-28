أظهر مقطع فيديو لقطات جوية حصرية لصلاة تهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة.

جموع غفيرة:

وشهد المسجد الحرام جموعًا غفيرة من المصلين والمعتمرين، في ليلة 27 رمضان في مشهد إيماني بديع.

منظومة خدمات:

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته.