تجمع عشرات الآلاف من المصلين في المسجد الحرام في مكة الليلة الماضية للاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان، وملء الحرم الإسلامي المقدس لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

الصور الجوية من المسجد الحرام

ووثقت صور نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية آلاف المصلين داخل المسجد الحرام، وأظهرت الصور الجوية الآلاف من ضيوف الرحمن الذين تجمعوا حول الكعبة، تزامنًا مع هطول الأمطار في سماء المنطقة.

واشتاق المسلمون حول العالم لهذه المشاهد تحديدًا، حيث تسبب فيروس كورونا في وقف السفر العالمي مع إغلاق الحدود وأيضًا تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ولم يُشاهد مثل هذا التجمع في الحرم منذ عام 2019، حيث أقيمت الصلوات لشهر رمضان في عامي 2020 و2021 بأعداد محدودة.

ويُعتقد على نطاق واسع أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر، ويجتمع المصلون من جميع أنحاء العالم في أقدس موقع في العالم الإسلامي، المسجد الحرام، للصلاة.