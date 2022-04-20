شهدت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، لقطة وفاء من أحد جماهير الزعيم تجاه الإعلامي الراحل عادل التويجري.

جماهير الهلال تتذكر عادل التويجري:

وكان الإعلامي الراحل حاضرًا في مدرجات إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث التقطت عدسة “المواطن” لقطة لأحد الجماهير أثناء رفع لافتة مكتوب عليها “ما نسيناك عادل التويجري”.

وتوفي عادل التويجري شهر مايو الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسبق له العمل في نادي الهلال كمدير للمركز الإعلامي وعضو في مجلس الإدارة خلال فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

الزعيم إلى دور الـ16:

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، هدفين للنيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري.

وتأهل الزعيم إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.