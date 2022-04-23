نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، بعد ضمان تأهله لدور ثمن النهائي.

4 مباريات بشباك نظيفة لـ الليث:

وكان الليث فاز على مومباي سيتي الهندي بالجولة الأولى بثلاثية دون رد، ثم هزم الجزيرة الإماراتي بالجولة الثانية بثلاثية نظيفة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة بثلاثية دون رد، وفاز على مومباي السيتي مساء الجمعة في الجولة الخامسة بسداسية دون رد.

ملخص مباراة الشباب ضد مومباي سيتي:

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في ضمان عبوره إلى دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على نادي مومباي سيتي الهندي بنتيجة 6/ 0 في الجولة الخامسة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الليث بثنائية عبر كل من هتان باهبري ومرتضى فال لاعب مومباي سيتي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الليث 4 أهداف عبر هتان باهبري هدفين وعبدالله الجوعي هدفًا وكارلوس جونيور هدفًا.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة.