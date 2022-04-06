ظهر النجم الأسترالي مارتن بويل بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي، ويطمح لمواصلة التألق خلال دوري أبطال آسيا 2022.

الفيصلي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى

ونجح الفيصلي في التتويج بلقب كأس الملك، ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه يُعاني من تراجع المستوى هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الفيصلي في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ السد القطري والوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، وستُقام مباريات هذه المجموعة في الدمام.

بويل يسعى لمواصلة التألق

وقال مارتن بويل خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “أنا سعيد فعلًا للمساهمات التي قمت بها لغاية الآن مع الفيصلي .. تسجيل وصناعة الأهداف في المباراة الأولى ساعدني على الاستقرار وأزال الضغط عني مباشرة”.

وتابع: “الفترة الانتقالية كانت مختلفة عما اعتدت عليه من قبل من خلال اختلاف الطقس ومواعيد التدريب، ولكن اللاعبين رحبوا بي وساعدوني على جعل الأمور أسهل، وأنا استمتع بفصل جديد في مسيرتي، وكذلك أيضاً من خلال اللعب مع منتخب أستراليا”.

وواصل مارتن بويل تصريحاته قائلًا: “كنت أعرف بعض الشيء عن طبيعة اللعب هنا، حيث لدي عدد من الزملاء الذين لعبوا في الدوري السعودي من قبل، وقد أعطوني معلومات ساعدتني على التأقلم”.

الدوري السعودي والأسكتلندي متشابهان

وأردف: “الدوري السعودي والدوري الأسكتلندي متشابهين نوعًا ما من ناحية قوة المنافسة العالية، في الدوري السعودي يمكن للاعب الاحتفاظ بالكرة لوقت أطول، حيث إن الضغط مختلف هنا، وقد لاحظت وجود العديد من اللاعبين المهاريين في السعودية، والذين من الصعب الدفاع ضدهم عندما يحصلون على الكرة”.

وأضاف: “نحن كنا في وضع سيئ في الدوري عند وصولي، ولكن أعتقد أن النتائج الأخيرة كانت ممتازة، حيث ابتعدنا 4 نقاط عن خطر الهبوط، وقد غيرت النتائج وضعنا في الدوري قبل فترة التوقف الدولي، وأنا سعيد للمساهمة بذلك، لكن لا زال أمامنا خمس مباريات مهمة للغاية في الدوري، ويجب أن نكون جاهزين للتحدي”.

انطلاقة مميزة لدوري الأبطال

واستكمل مارتن بويل: “الآن يمكن أن نركز بشكل كامل على المنافسة في دوري أبطال آسيا، حيث نشعر أن لدينا فرصة جيدة لعمل شيء جيد.. أنا متشوق لانطلاق المنافسة حيث إن هذه بطولة كبيرة بالنسبة لي وللنادي”.

واختتم مارتن بويل تصريحاته قائلًا: “هذه البطولة تعني الكثير من خلال مشاركتنا فيها للمرة الأولى، ونأمل أن نقوم بعمل رائع ونجعل جميع مشجعي النادي يشعرون بالفخر، على صعيد طموحاتنا أنا أريد التسجيل وصناعة الأهداف ومساعدة الفريق بأكبر قدر ممكن.. مثل هذه المباريات هي ما يحلم كل طفل بخوضها”.