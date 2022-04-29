يُقدم حارس المرمى الأوروغوياني مارتن كامبانيا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مارتن كامبانيا يتألق

وعلى الرغم من تراجع نتائج الباطن هذا الموسم، إلا أن مارتن كامبانيا يُعد من أبرز الحراس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك.

ونجح مارتن كامبانيا في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات من أصل 24 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن هذا الموسم، وتعول عليه الجماهير في مواصلة التألق، أملًا في بقاء السماوي وسط الكبار بالموسم الجديد.

الباطن في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل السماوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.