وجه بابلو لونجوريا رئيس نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي رسالة غضب وانتقاد لـ حكم مواجهة فريقه ضد نادي باريس سان جيرمان التي أُقيمت مساء أمس في الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

ماذا قال رئيس مارسيليا ؟

وتحدث رئيس نادي مارسيليا في تصريحات صحفية قائلاً: ” القرارات التحكيمية في المباراة كانت عجيبة للغاية، علينا حماية كرة القدم من تلك القرارات التحكيمية التي لا علاقة لها بالكرة، القانون ينص على أنه إذا لمست الكرة جزءاً من الجسم ثم ارتدت إلى اليد لا تُحتسب ركلة جزاء”.

وأضاف رئيس النادي الجنوبي الفرنسي: ” لدينا تقنية VAR لكي تقلل من أخطاء الحكام، ما حدث وضع غير مقبول ركلة الجزاء التي احتُسبت لـ سان جيرمان قبل نهاية الشوط الأول كانت فارقة وسجلوا منها هدف الفوز”.

باريس سان جيرمان يُنهي كلاسيكو فرنسا بالشوط الأول

وسجل لـ باريس سان جيرمان في مباراة أمس كل من نيمار وكيليان مبابي، بينما سجل لـ مارسيليا اللاعب دوبي كاليتا كار.

يذكر أن البي إس جي متواجد في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة، أما نادي أوليمبيك مارسيليا فهو ثانيًا في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر.

وكان باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي من دور ثمن النهائي على يد فريق ريال مدريد الإسباني.