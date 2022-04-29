ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة عيد باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وينتظر نادي التعاون مواجهات مصيرية في شهر مايو، حيث يطمح سكري القصيم في الفوز بجميع مبارياته القادمة من أجل الهروب من شبح الهبوط، إلى القسم الثاني.

ويحتل نادي التعاون المركز الثالث عشر، برصيد 26 نقطة، حيث يفصله عن الهبوط نقطتين فقط، وبالتالي ييعاني لاعبو الذئاب خلال المواجهات المقبلة من أجل رفع رصيده.

مباريات التعاون في شهر مايو:

وينتظر نادي التعاون خمس مواجهات قوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتاج سكري القصيم جميع نقاط هذه المباريات من اجل الهروب من شبح الهبوط.

ومن المقرر، أن يبدأ التعاون مواجهاته بمقابلة الاتفاق، في مباراة ستحمل شعار الفرصة الوحيدة، يوم الخميس المقبل الموافق 5 مايو ، على ملعب الملك عبد الله ببريدة عند الساعة الـ 7:20 مساء بتوقيت المملكة.

وسيواجه التعاون نادي الباطن، يوم 12 مايو، فيما سيلتقى 19 مايو بالفيحاء، والشباب يوم 25 مايو، ويختتم مباريات الدوري بمقابلة ضمك 29 مايو.