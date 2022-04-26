تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 إبريل من كل عام؛ وذلك بهدف التوعية بالملكية الفكرية والدور الهام في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها، وتحتفي الهيئة السعودية للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام تحت شعار “أفكارك مستقبلنا”؛ بهدف تحفيز المبدعين والتأكيد على أن إبداعات شباب وشابات الوطن تساهم في بناء مستقبل أفضل، من خلال استعراض الإنجازات والقصص الملهمة في مجالات الملكية الفكرية لفئة الشباب وتعظيم أثرها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التوعوية في مختلف مناطق المملكة.

دعم المبدعين:

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم: إن الهيئة تسعد بتقديم خدماتها بهدف دعم المبدعين في مجالات الملكية الفكرية، ومن أبرزها خدمة العيادات الاستشارية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تكوين قناة تواصل مستمرة مع المبدعين، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 1200 مستفيد، بالإضافة للبرامج المقدمة من أكاديمية الملكية الفكرية، والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 8500 مستفيد حتى الآن.

نشر الوعي:

كما أكد السويلم أن الهيئة ستساهم هذا العام بنشر الوعي بين أفراد المجتمع في المملكة تحت شعار “أفكارك مستقبلنا” بالتعاون والتكامل مع القطاعين العام والخاص، وهي رسالة للشباب والشابات الذين هم مستقبل وطننا ومن خلال رؤية قيادتنا التي تساهم في دعم الشباب وتشجيعهم من خلال إطلاق مبادرات وإستراتيجيات تقودنا إلى مستقبل طموح بإبداع أبناء الوطن، وبيّن أن الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية إحدى مبادرات الهيئة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تستهدف الجهات العاملة في منظومة الابتكار ضمن القطاعات الصحية والأكاديمية والحكومية وغير الربحية وقطاع الأعمال، وذلك لتيسير وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية والخدمات ذات الصلة ودعم توليد واستخدام أصول الملكية الفكرية وإدارتها، والتي وصل عدد أعضائها إلى 43 جهة من مختلف القطاعات.

تقرير إحصائي:

يذكر أن الهيئة أعلنت عن صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية والذي أظهر نموًّا في عدد الطلبات المودعة في الهيئة خلال عام 2021م مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت طلبات براءات الاختراع المودعة بنسبة 11% وطلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 26%، كما شهدت طلبات تسجيل النماذج الصناعية نموًّا بنسبة 48% والتسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف بنسبة 57%، كما شهد هذا العام إصدار أول وثيقتين في تاريخ المملكة لحماية التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

فعاليات ومبادرات:

وتشارك المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول الأعضاء في الاحتفال بهذا اليوم من خلال إطلاق فعاليات ومبادرات تسلط الضوء على الشباب وإبداعاتهم؛ بهدف تشجيع أفكارهم وابتكاراتهم، الجدير بالذكر أن المملكة انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية كعضو في عام 1402هـ، الموافق 1982م، وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.