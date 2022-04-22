يترقب جمهور النادي الأهلي المصري، موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي التي تُقام ، صباح السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستكون المباراة بمثابة عنق زجاجة للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وللاعبي الأهلي، الباحثون عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد في تأهلهم لدور نصف النهائي في البطولة الإفريقية.

التأهل يحمي موسيماني من الانتقادات:

وكان موسيماني تعرض لانتقادات قوية، على الرغم من الفوز ذهابًا يوم السبت الماضي على فريق الرجاء في القاهرة بنتيجة هدفين لهدف، لكن الأهلي أهدر فرصًا عدة من أجل الفوز على الأقل بـ 5 أو 6 أهداف.

موعد مباراة الأهلي والرجاء:

وتُقام المباراة في تمام الساعة الـ1 صباحًا بتوقيت المملكة،وقام المدير الفني بيتسو موسيماني بتجهيز أكثر من سيناريو خلال تدريبات الأهلي المصري الأخيرة، بين الاستمرار بالطريقة المعتادة أو إضافة لاعب ثالث في الدفاع أو خط الوسط، فيما تم تجهيز الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ويتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر لـ مباراة الأهلي ضد الرجاء في مباراة اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو “محمد شريف”.