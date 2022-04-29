حسم النجم متعب الحربي جائزة أفضل لاعب واعد في الجولة السادسة والأخيرة لصالحه، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

متعب الحربي أفضل لاعب واعد

ووصلت دقة تمريرات متعب الحربي صاحب الـ22 عامًا في مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي إلى 88.9%، وقدم تمريرة حاسمة، كما قام بصناعة 4 فرص.

ولفت حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن متعب الحربي قدم أداء كبيرًا مع الشباب في ختام منافسات مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في المسابقة القارية، ليتم اختياره كأبرز واعد.

وكان يُنافس متعب الحربي على الجائزة، نجم فريق آهال، ميرزا بيكنازاروف صاحب الـ21 عامًا، حيث بلغت دقة تمريراته في مباراة الغرافة القطري الأخيرة 84.1%، وسجل هدفًا وصنع 3 فرص.

الشباب يتأهل في الصدارة

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الجزيرة الإماراتي في ختام منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح في الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 16 نقطة، ليحقق أعلى عدد نقاط في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ولم يتلقَّ أي هزيمة خلال مرحلة المجموعات.