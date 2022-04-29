يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حالة من التألق اللافت للنظر، بعد أن حقق لاعبو العنابي نتائج مذهلة، في دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16 آسيويًّا.

ومن المقرر أن يعود الفيصلي للسباق المحلي عبر بوابة نادي أبها، حيث يخوض الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

معنويات مرتفعة لنجوم العنابي:

ويمتلك نجوم العنابي معنويات مرتفعة بعد التفوق الآسيوي، الذي حققه في أول مشاركة قارية له، حيث تمكن من تصدر مجموعته، والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وينتظر الفيصلي خلال شهر مايو مواجهات قوية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض العنابي خمس مواجهات في المسابقة المحلية.

ويأمل الجهاز الفني لنادي الفيصلي ولاعبوه في مواصلة التألق، واستغلال الحافز المعنوي الذي خرج به الفريق من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مواجهات قوية:

وتبدأ مباريات الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نادي أبها ضمن الجولة الـ26 من منافسات المسابقة.

وفي 12 من مايو يلتقى نظيره الشبابي في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويلتقي الفيصلي بكل من، الاتفاق 20 من مايو، عند الساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.