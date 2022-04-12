كشف الراوي محمد الشرهان عن الراتب الذي حصل عليه في أول وظيفة عمل بها، موضحًا أنه عمل ككاتب عام 1978م، في الحرس الوطني.

محمد الشرهان: أول وظيفة عملت بها "كاتب" براتب 233 ريال في الحرس الوطني#ذات_محمد_الشرهان @SamiAlJaber pic.twitter.com/wdwj2neXFr

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 11, 2022

كنت أصغرهم وأكثرهم راتباً

وقال الشرهان خلال لقائه ببرنامج ذات تقديم الإعلامي سامي الجابر إنه كان يحمل شهادة المتوسطة، وأُعلن حينها عن وظائف وحينما تقدم نجح مع ثمانية آخرين وتم تعيينه كاتباً في مكتب صادر.

وأضاف الشرهان: “كنت أصغر واحد لكنني كنت أكثرهم راتبًا، مشيرًا إلى أنه كان يحصل وقتها على مبلغ 233 ريالاً، وبعد فترة قليلة ترقى إلى جهة أعلى.