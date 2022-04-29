نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة النقاد.

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

وتُعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة نقاد كرة القدم، حيث سبق وتوج بها عام 2018.

وتألق نجم المنتخب المصري بشكل لافت هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 13 هدفًا خلال 31 مباراة مع ليفربول في البريميرليج الموسم الرياضي الحالي.

وساهم محمد صلاح في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بلقب كأس الرابطة، والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد، بالإضافة إلى المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

وفي جميع بطولات هذا الموسم، شارك محمد صلاح في 44 مباراة مع ليفربول، وسجل 30 هدفًا وصنع 14 هدفًا، وساهم في فوز الريدز على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يقع نيوكاسل في المركز التاسع بـ43 نقطة.