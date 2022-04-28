انتهت مباراة ليفربول ضد فياريال، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد فياريال التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، ولعب محمد صلاح عرضية لساديو ماني، ومرت رأسية النجم السنغالي بجوار القائم عند الدقيقة 12.

وأطلق دياز تسديدة قوية عند الدقيقة 14، أمسكها الحارس رولي على مرتين، واستمرت محاولات الريدز، ولعب تياغو تسديدة عند الدقيقة 16، تصدى لها الحارس، ومرت تسديدة صلاح أعلى العارضة عند الدقيقة 26.

وتصدى رولي لتسديدة دياز عند الدقيقة 31، وكاد الريدز أن يهز الشباك عند الدقيقة 33 من تسديدة ماني، إلا أنها اصطدمت بقدم ألبيول، ولعب أرنولد عرضية تابعها صلاح، ولكنها ذهبت أعلى المرمى عند الدقيقة 35.

وجاءت أول محاولة هجومية للفريق الإسباني عند الدقيقة 36، بعدما لعب باريخو تابعها لو سيلسو بتسديدة على الطائر ذهبت بعيدًا عن المرمى عند الدقيقة 36، ومرت تسديدة صاروخية من تياغو خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد فياريال بالتعادل.

فوز ليفربول ضد فياريال:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب دياز رأسية من عرضية أرنولد أمسكها رولي عند الدقيقة 53، قبل أن يتقدم الريدز، بعد عرضية من هندرسون اصطدمت بقدم إستوبينان.

ونجح الريدز في تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 55 بعدما مرر صلاح الكرة لساديو ماني، ليهز الشباك بتسديدة أرضية، وكاد النجم السنغالي أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 68، ولكن رولي تصدى وأبعدها.

وكاد دياز أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 78، ولكنها ذهبت بعيدًا، لتنتهي أحداث مباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا بفوز الريدز بنتيجة 2/ 0.