كشف محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، عن أنه كان يلعب كحارس مرمى في بداية مسيرته الكروية في بطولة الحواري.

محمد نور: قعدت سنتين حارس بس ما ألعب .. ولهذا السبب غيرت مركز الحراسة#ذات_محمد_نور@MohamedNoor_N18@SamiAlJaber pic.twitter.com/eF5fdz7MTK

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 20, 2022

سر تغيير المركز:

وقال نور متحدثًا لـ برنامج “ذات” مع سامي الجابر: “أخي آدم كان حارسًا للمرمى وكنت أنا حارس مرمى، جلست أشاهد الجميع وهم يلعبون ويستعرضون مهاراتهم في بطولة للحواري، قلت لنفسي ليش ما أسوي مثلهم، وبالفعل فضلت اللعب في أرض الملعب وعرض مهاراتي”.

وأضاف نور: “كنت أتعلم من الجميع وأشاهد ماذا يفعلون وأدخل في تحد مع نفسي من أجل تقليدهم”.

يذكر أن نور لعب في مسيرته مع ناديي النصر والاتحاد وشارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم عامي 2002 و2006.