وضح محمد نور، نجم الكرة السعودية ونادي الاتحاد السابق، كواليس مغادرته لنادي الاتحاد في 2013 للانضمام إلى نادي النصر آنذاك.

سبب بكاء محمد نور:

وقال نور في برنامج “ذات” مع سامي الجابر: “عندما كنت في جدة وأستعد لمغادرة الاتحاد رأيت مبنى النادي والمباني المحيطة به، بكيت على الفور لأنني شعرت بالظلم عند رحيلي”.

وأضاف نور: “أول مباراة لي مع النصر ضد الاتحاد كانت في مكة، وفاز النصر وقتها بنتيجة 3/ 1 في الدوري السعودي، وأتذكر أن النصر وقتها لم يكن فاز على الاتحاد منذ فترة طويلة، كانت مشاعر مختلطة بالنسبة لي لأنني ظُلمت لكن حب الناس رد اعتباري وخفف عني”.

وكان نور لعب مع نادي النصر لمدة عام خلال الفترة من 2013 إلى 2014.