أكد مدرب فريق استقلول، موبين أرغاشيف الاستعداد جيدًا لمواجهة الزعيم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

مدرب استقلول يعلق على مواجهة الهلال

وتحدث مدرب استقلول عن مواجهة الهلال، قائلًا: “دائماً في كرة القدم هناك فرصة للانتصار، لذلك سنسعى للفوز غداً، والظروف والنتيجة ممكن تتغير بآخر 5 دقائق من اللقاء، وجاهزون للقاء، ونعلم أن الخصم يحاول الثأر من الخسارة السابقة “.

وعن الاختلاف بين فريق الهلال الحالي والسابق، علق مدرب استقلول قائلًا: “الفرق الرئيسي أنه مر عليه 4 مدربين بالإضافة لتغيير عدد من اللاعبين، لكن لا زال الهلال يلعب بذات الأسلوب”.

الهلال يشبه مانشستر سيتي

وفي السياق ذاته، علق حارس مرمى الفريق، رستم يتيموف قائلًا: “نواجه فريق ممتاز وقوي وهذا ليس بسر، ولديه أجنحة على مستوى عال، والهلال لديه أسلوب لعب يشبه مانشستر سيتي بإخراج الكرة من الدفاع للهجوم”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلول، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.