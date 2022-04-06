أكد المدير الفني لفريق استقلول الطاجيكي، الأوكراني فيتالي ليفتشينكو صعوبة المجموعة في دوري أبطال آسيا 2022، متمنيًا الظهور بشكل جيد.

مدرب استقلول يؤكد صعوبة المجموعة

وتحدث الأوكراني فيتالي ليفتشينكو عن حظوظ فريقه في دوري أبطال آسيا 2022، قائلًا: “نحن وقعنا في مجموعة صعبة يوجد بها الهلال حامل اللقب”.

وتابع مدرب استقلول الطاجيكي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “تغيير 70% من اللاعبين سيؤثر بالأداء لكن لن يغير من شكل الفريق، واللاعبون الجدد بكفاءة عالية وسيقدمون الإضافة”.

دوري أبطال آسيا 2022

ويتواجد الفريق الطاجيكي في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل اللقب، الشارقة الإماراتي والريان القطري.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الطاجيكي مشواره في دوري أبطال آسيا 2022 بمواجهة الريان القطري، فيما يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الشارقة الإماراتي، يوم الجمعة المقبل.