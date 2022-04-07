أعرب المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس عن تمنياته بظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في دوري أبطال آسيا 2022.

مارينوس يعلق على المشاركة الآسيوية

وتحدث مارينوس عن المشاركة في البطولة القارية قائلًا: “نسعى لتقديم صورة مميزة في دوري أبطال آسيا، ونكون جاهزين لمراحل الحسم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين”..

وتابع مدرب الفيصلي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “سأقوم باختيار الأسماء الأنسب من اللاعبين الأجانب للمشاركة الآسيوية، وسنواجه فريق الوحدات الذي يفوقنا خبره في المشاركة”.

الفيصلي في دوري الأبطال للمرة الأولى

ونجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس الملك، ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه يُعاني من تراجع المستوى هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الفيصلي في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ السد القطري والوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، وستُقام مباريات هذه المجموعة في الدمام.