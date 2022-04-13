باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سطح عمارة بحي الصفا، دون إصابات.

إخماد الحريق دون إصابات:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون إصابات.