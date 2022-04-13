باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سطح عمارة بحي الصفا، دون إصابات.
إخماد الحريق دون إصابات:
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون إصابات.
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سطح عمارة بحي الصفا، دون إصابات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون إصابات.
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