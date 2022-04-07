قالت مجلة firstpost الهندية: إن مدينة نيوم السعودية تمثل مشروعًا طموحًا للمملكة، ووصفتها بأنها بمثابة المستقبل الذي يشبه الخيال، ويجري بناؤها على البحر الأحمر في شمال غرب المملكة، بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار.

وتابع التقرير: تعد الخطط بأن تكون نيوم الفصل التالي لمستقبل البشرية، ومن المخطط أن يتواجد بها منتجع تزلج تروجانا الأول من نوعه في الخليج، ليكون وجهة سياحية جبلية توفر التزلج في الهواء الطلق على مدار العام، بالإضافة إلى صنع بحيرة مياه عذبة يبلغ طولها ما يقرب من ميلين، وسيارات أجرة طائرة بدون طيار، وقمر اصطناعي عملاق.

وتمتد نيوم على مسافة 10 آلاف ميل مربع، ويكشف ذلك أن المدينة الضخمة المستقبلية أكبر 33 مرة من حجم مدينة نيويورك.

وتشير التقارير إلى أنه يتم بناء المدينة المستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة النظيفة، وقال مخططو المدينة إنهم سيوفرون قطارات سريعة وهايبرلوب للنقل، وفي الوقت نفسه، سيتم تشجيع السكان على استخدام الدراجات الهوائية للحفاظ على لياقتهم.

نيوم تحت جناح رؤية 2030:

وأشار تقرير المجلة الهندية إلى أن المدينة هي حجر الأساس في خطة رؤية المملكة 2030 من أجل تنويع إيرادات الدولة بعيدًا عن النفط، والاعتماد على الصناعة والسياحة بدلًا من ذلك.

أكبر مدينة عائمة صناعية عائمة في العالم:

وداخل نيوم، سيكون هناك مدينة أوكساغون التي ستطفو على مياه تمتد لمسافة 7 كيلومترات (4.3 ميل)، مما يجعلها أكبر هيكل عائم في العالم.

نيوم والمستقبل الأخضر:

في حين أن نيوم بُنيت بالأساس من أجل توليد الأموال للاقتصاد السعودي إلا أن ذلك لا يعني عدم وضع البيئة والحفاظ عليها في الاعتبار، حيث يقدم المسؤولون وعودًا كبيرًا بشأن البيئة فيما يوصف بالمستقبل الأخضر.

ويشمل استخدام الطاقة المتجددة التنقل عبر سيارات وطائرات، ما يجعل المدينة خالية من التلوث، وتدخل أيضًا في تشييد المنازل لجعلها خالية من الكربون.

واختتم التقرير قائلًا: ستحتوي المدينة الضخمة المستقبلية على سيارات أجرة طائرة بدون طيار، ومدينة ملاهٍ على طراز حديقة فيلم جوراسيك، وقمر اصطناعي عملاق يضيء المدينة ليلًا، كل واحد من هذه المشاريع، وغيرها، تبدو وكأنها قادمة من أفلام الخيال العلمي المذهلة، وينتظر العالم أجمع أن تتحقق على أرض الواقع في السعودية.