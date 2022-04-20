وقّعت الهيئة العامة للأوقاف وجمعية أسر التوحد اليوم الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ مذكرة تفاهم تهدف إلى حشد الجهود لتأسيس صندوق وقفي استثماري لجمعيات أسر التوحد، وذلك للعمل على استدامة تمويل المشاريع الخاصة بالتوحد والإسهام بشكل كبير في سد الفجوات وتحسين جودة الحياة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم من خلال مشاريع خدمية نوعية ذات جودة عالية.

أصول 50 مليون ريال:

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة بمدينة الرياض، ومثّل جمعية أسر التوحد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، بينما مثّل الهيئة محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي.

وسيسفر توقيع المذكرة عن تأسيس صندوق وقفي استثماري بأصول تبلغ 50 مليون ريال، تتركز عوائده بشكل أساسي على خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في مراكز الإيواء، والغرف الحسية بالحرمين الشريفين، والبرامج التعليمية والتأهيلية، ولإنشاء العيادات الطبية المتخصصة وغيرها من المشاريع الأخرى.

ضمان الاستدامة المالية:

وتعدّ الصناديق الوقفية الاستثمارية إحدى المبادرات التنموية المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف للمساهمة في تلبية الاحتياجات والأولويات المجتمعية، والتي تسعى إلى ضمان الاستدامة المالية للكيانات غير الربحية، مع إتاحة المشاركة المجتمعية في دعم وتحقيق المستهدفات الخاصة بكل صندوق.