تجاوبت إدارة مرور حفر الباطن مع تقرير “المواطن” بشأن تعطل إشارة الخالدية وتعطل حركة المرور.

ونظمت إدارة مرور المحافظة حركة السير عند إشارة تقاطع طريق الملك سعود مع طريق علي بن أبي طالب بحي الخالدية المتعطلة منذ أشهر عبر أحد الأفراد.

تكدس وإرباك الحركة:

وشهد التقاطع خلال الأشهر الماضية تكدسًا للمركبات وإرباكًا في حركة السير؛ نظرًا لأهمية الطريقين اللذان يشهدان حركة مرورية كثيفة ازدادت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

تقرير “المواطن”:

وكانت “المواطن“ قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا تحت عنوان “إشارات معطلة تربك حركة السير في ⁧حفر الباطن⁩“ وطالبت من خلاله عددًا من قائدي المركبات تحرك إدارة المرور لمعالجة مشكلة الإشارات الضوئية المتعطلة التي تسبب إرباك حركة السير.