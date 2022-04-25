ساهمت جمعية مساعي النسائية الخيرية بتقديم مساعدات رعوية متنوعة للمستفيدين وبدعم من منصة إحسان، وشملت تلك المساعدات ( تفريج كرب، مكيفات، غسالات، ثلاجات، مطابخ، أفران) حيث بلغ عدد المستفيدين 160 مستفيداً/ة ولله الحمد خلال شهر رمضان المبارك.

وعبرت رئيس مجلس الإدارة الجازي المطيري عن شكرها وتقديرها لمنصة إحسان على جهودها المباركة التي ساهمت بعرض الفرص في المنصة وتقديم الدعم لمستفيدي الجمعية.

سهولة وسرعة وموثوقية عالية

الجدير بالذكر أن المنصة تسهل تقديم التبرعات للمحتاجين في مختلف مجالات الخير بسهولة وسرعة وموثوقية عالية.

كما ثمنت الجمعية الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة الرامية لدعم العطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.