قال المستشار الأسري الدكتور خليفة المحرزي، إن هناك خللاً في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن أغلبية الفتيات لا يعلمن شيئا عن مهارة العلاقة الزوجية.

خلل في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية..

المستشار الأسري د. خليفة المحرزي: 7 من 10 رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم@almodifer#خليفة_المحرزي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/RJ05IOgluD

— الليوان (@almodifershow) April 24, 2022

العلاقة بين الزوجين

وكشف المحرزي خلال برنامج الليوان، أن 70% من الرجال لا يشعرون بالسعادة مع زوجاتهم في العلاقة الجنسية، قائلا: 7 من 10 رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم.

وأضاف: بالنسبة لهم العلاقة إشباع وإفراغ فقط، وأغلب البنات عندهم حياء إضافة إلى عدم تدريس تلك المهارات، وأتحدى أي امرأة أن تعرف تقنية 5 في 5 لإنجاح العلاقة الزوجية.

خمسة x خمسة

وتابع: أي علاقة زوجية قوتها الحقيقية خمسة x خمسة، بمعنى 5 دقايق في خمس أشياء أساسية، فالعلاقة الزوجية المثالية عبارة عن 25 دقيقة ؛ 5 قبلات ،5 لمسات ،5 كلمات، 5 نغمات، و5 ممارسات، مؤكداً أن هذه الأشياء كل الرجال في العالم يحتاجونها وأغلب النساء لا يعرفنها.