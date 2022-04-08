يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة نتائجه المميزة مع الهلال، وتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال آسيا 2022 بتجاوز عقبة الشارقة.

الزعيم في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على رأس المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الشارقة الإماراتي، الريان القطري واستقلول الطاجيكي.

وتبدأ كتيبة دياز مشوارها، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الشارقة الإماراتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يتألق مع دياز

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى استثنائي مع رامون دياز، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية في جميع البطولات، قبل انطلاق مرحلة المجموعات الآسيوية، ما يقلق الشارقة قبل مباراتهما اليوم.

كما يملك دياز مسيرة مميزة مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه قاد الزعيم في 16 مباراة خلال نسختي 2017 و2018، نجح في تحقيق 7 انتصارات وتعادل في مثلهم، وخسر مرتين، وأحرز 24 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

ويطمح المدير الفني الأرجنتيني في مواصلة مسيرته الاستثنائية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتجاوز مرحلة المجموعات خاصة أنها تُقام في الرياض ووسط جمهوره، وسط طموحات بحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.