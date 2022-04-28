تطمح السعودية لوضع نفسها على خريطة السياحة العالمية كجزء من رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، وفي سبيل ذلك، ظهرت شركة البحر الأحمر للتطوير.

وتأسست الشركة حول الطبيعة والثقافة، وتضع معايير جديدة للتنمية المستدامة لوضع السعودية على خريطة السياحة العالمية؛ ولذلك تطمح الشركة إلى تجاوز مفهوم الاستدامة لمعالجة الأزمات البيئية والمناخية وإصلاح بعض الأضرار التي حدثت بالفعل.

وتنوع الشركة بين هدفين رائعين، الأول هو الاهتمام المتزايد بالسفر الفاخر، والثاني جعل المملكة وجهة سياحية رائدة.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع أمالا، جون باجانو لموقع webringnet المهتم بالسياحة العالمية: أهداف الشركة طموحة وتبدو خيالية لكنها قابلة للتحقيق، نحن الآن لا نسعى أن نحافظ على البيئة الموجودة فقط، بل وضعنا لأنفسنا هدفًا يتمثل في زيادة صافي قيمة الحفظ بنسبة 30%، وماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نقوم بزرع المزيد من غابات المانغروف والشعاب المرجانية.

وتابع: نحن نتبع الآن ما نسميه بنهج التطوير التجددي، والذي يجمع بين هدفين رئيسين الاستدامة والتجديد، أما الاستدامة فتعني الحفاظ على ما هو موجود من البيئة دون العبث بها، والتجديد يعني تحسين المكان، ومن هنا، فبدلًا من أن نقوم ببدء تصميماتنا وبنائنا على الفور، قمنا بإحضار العلماء للعمل معنا، وبدأنا نفكر فيما كنا ذاهبين إليه وعقدنا شراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا الرائدة في دراسة وفهم البحر الأحمر.

وأدت هذه الشراكة إلى أكبر محاكاة للتخطيط المكاني البحري تم إجراؤها على الإطلاق، وتم رسم خرائط لحوالي ألفي ونصف كيلومتر مربع بما في ذلك أرخبيل من 90 جزيرة يقسم المساحة إلى 30 ألف مربع، بعد ذلك قام المطورون بتكرار أفكار مختلفة حول كيفية وضع التطورات وطرق السفر.

أكبر وجهة سياحية مدعومة بالطاقة المتجددة

ومن المقرر أن تتبنى الوجهات السياحية في البحر الأحمر في السعودية مصادر الطاقة المتجددة، وفي الواقع سيكون مشروع البحر الأحمر أكبر وجهة سياحية في العالم مدعومة فقط بالطاقة المتجددة.

حماية البيئة

وعن حماية البيئة، ضرب باجنو مثالًا جيدًا عن جزيرة تُسمى الوقادي، وهي تتمتع بشواطئ رملية بيضاء ومياه فيروزية، وقال: أدركنا أن هذه الجزيرة بالذات كانت موقعًا مفضلاً لتعشيش السلاحف البحرية من نوعية منقار الصقر المهددة بالانقراض، وإذا قمنا بتطوير الجزيرة، فمن المحتمل أن نساهم في انقراض الأنواع، ولم نتخذ وقتًا طويلًا حتى نأخذ قرارنا، وقد تم اتخاذ القرار بأنه لن يمس نحو 75% من 90 جزيرة في المنطقة وسيتم تخصيص عدد منها مناطق محمية خاصة.

السياحة السعودية ورؤية 2030

تدور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حول تنويع الاقتصاد، وتلعب السياحة دورًا مهمًا في ذلك، وسيكون البحر الأحمر وجهة مثالية للسياح من خلال تطوير المنتجعات وخلق المشاريع المذهلة، ورغم وجود العديد من الوجهات الفاخرة في العالم، إلا أن السعودية ستكون وجهة مميزة بحسب جون باجنو.

وقال: السعودية مثيرة للاهتمام، ولم يكن الوصول إليها سهلًا من قبل، والشعب السعودي من أكثر الشعوب دفئًا وكرمًا، والسياحة هي الجسر بين الثقافات الذي يساعد الناس على فهم أفضل لماهية السعودية.