مدينة حقل الملاذ المثالي على ساحل البحر الأحمر في السعودية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمتد ساحل البحر الأحمر لمسافة 1000 ميل، وإحدى المدن الواقعة عليه هي مدينة حقل، وتقع في أقصى شمال السعودية ولديها القدرة على أن تكون نقطة جذب ساخنة للغوص لسكان المملكة وخارجها، وقد رصدت صحيفة Asia News Day تقريرًا عن تلك المدينة الساحرة.

وجهات طبيعية ساحرة في مدينة حقل

وتقع مدينة حقل في الطرف الشمالي من ساحل البحر الأحمر في المملكة، وتقدم العديد من الوجهات الطبيعية، من المنحدرات إلى المياه الصافية المليئة بالنظام البيئي البحري المزدهر إلى الشعاب المرجانية الملونة والشواطئ الرملية البيضاء التي تحيط بها الجبال.

وتعتبر المنطقة قليلة السكان، وهي نقطة جذب رئيسية للمغامرين وأولئك الذين يرغبون في التخييم على أحد الشواطئ الساحرة في المنطقة، وهناك يوجد حطام سفينة جورجيوس جي نصف المغمورة، والمعروفة باسم تيتانيك السعودية.

وتُعد سفينة الشحن البريطانية الصنع، التي جنحت على الشعاب المرجانية في عام 1978 موطنًا لثعابين سمك الموراي وأسماك الأسد والباراكودا وأسماك قرش النمر الرملي.

ويحب سكان حقل التوجه إلى حديقة النخيل، وهي منطقة منتزه توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة ومحيطها، وتزخر الحديقة بأشجار النخيل، وفيها مساحات كثيرة للعائلات والأطفال.

واختتمت صحيفة Asia News Day تقريرها عن مدينة حقل بنقلها تجربة المواطن وليد بخريبة، 43 عامًا، وهو غواص رفيع المستوى، حيث زار الموقع أكثر من 20 مرة في العقد الماضي، وقال عن ذلك: ما زلت في حالة من الرهبة من الجمال الهادئ الذي يحيط بالمكان من الداخل.

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