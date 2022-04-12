احتشد صحن الطواف في المسجد الحرام بجموع المعتمرين الذين جاءوا من كافة بقاع الأرض لأداء العمرة في رمضان وسط منظومة متكاملة لخدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام.

فيديو | #المسجد_الحرام الآن..

جموع من المعتمرين في صحن الطواف وسط منظومة متكاملة لخدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام#معتمرون_آمنون#الإخبارية pic.twitter.com/R2mMXwPnNy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2022

تخصيص صحن الطواف والدور الأرضي للمعتمرين

وكانت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن هذه الخطوة تراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة التي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إلغاء التباعد في المسجد الحرام

يذكر أنه قد تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.