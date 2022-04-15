قررت مصر رفع سعر البنزين اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 وهذه هي الزيادة الرابعة على التوالي منذ قرار الحكومة المصرية مراجعة سعر البنزين بشكل دوري.

أسعار البنزين في مصر

ورفعت وزارة البترول المصرية سعر البنزين 0.25 جنيه لكل لتر مع استمرار تثبيت سعر السولار (الديزل).

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان إلى 7.50 جنيه بدلًا من 7.25 وبنزين 92 أوكتان إلى 8.75 بدلًا من 8.50 و95 أوكتان إلى 9.75 بدلًا من 9.50 جنيه، اعتبارًا من الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

تثبيت أسعار الديزل والمازوت

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر، كما سيتم تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بـ 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه.