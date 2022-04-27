وضع المصري مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون، بصمته في بطولة دوري أبطال آسيا، برقم مميز.

رغم إقصاء التعاون من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته بنتيجة 5-4 أمام فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وصنع فتحي صاحب الـ28 عامًا 3 أهداف في المباراة من أصل 4 أهداف سجلها سكري القصيم.

مصطفى فتحي اللاعب الوحيد الذي صنع 3 أهداف بـ مباراة واحدة

كما يعد اللاعب المصري هو اللاعب الوحيد الذي صنع 3 أهداف في مباراة واحدة بـ دور المجموعات عن أندية غرب القارة.

جدير بالذكر أن فتحي لعب مع التعاون، مباراتي باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وبوقت سابق، كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، أن نادي التعاون حُرم أمس في مباراة باختاكور الأوزبكي، من 3 ركلات جزاء مستحقة وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال المرداسي لـ برنامج ” شوت” : ” حكم المباراة تغاضى عن احتساب 3 ركلات جزاء لصالح نادي التعاون عن الدقيقة 19و39و95، بالإضافة إلى طرد لاعب باختاكور في الدقيقة 81 من زمن المباراة”.

وتابع المرداسي: ” حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح نادي باختاكور عند الدقيقة الخمسين”.